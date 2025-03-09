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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Koruyucu aile olun, sevgiyi büyütün

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Koruyucu aile olun, sevgiyi büyütün
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 15:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aileler ve çocuklardan gelen mektupların yer aldığı videoyu paylaşarak, "Koruyucu aile olun, sevgiyi büyütün" dedi.

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Bakan Göktaş, Gaziantep'teki koruyucu aileler ve çocuklardan gelen mektupların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Göktaş, paylaşımında, "Bazı mektuplar sadece kağıda değil, kalbe yazılır. Ben de bugün Gaziantep’ten kalbimi ısıtan mektuplar aldım.

Sevgiyi büyütüp dünyayı güzelleştiren koruyucu anne babalar ve çocuklarımızın yazdığı dokunaklı satırlar eminim herkesin yüreğine dokunacaktır. Her çocuğun güvenle büyüyebileceği bir aile yanında olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Çünkü bir çocuk için en güzel hikaye, sevgi dolu bir yuvada yazılandır. Koruyucu aile olun, sevgiyi büyütün" dedi. (DHA)

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile

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