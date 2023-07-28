Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı ile görüştü

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde gerçekleşen Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu BAE ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiği belirtilerek, "Bu yeni dönemde ekonomi, savunma sanayii, teknoloji, enerji gibi alanların yanı sıra sosyal politikalar konusunda da iş birliği ve ortak hareket imkanlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan'ın yaptıkları görüşme, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturdu" denildi.

'BAE HAREKETE GEÇTİ'

Emine Erdoğan'ın Türkiye'de sosyal hizmetler alanında yapılan önemli projeleri gündeme getirmesinin ardından BAE makamlarının harekete geçtiği hatırlatılarak, "Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen BAE Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Göktaş'ın kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik örnek projeler konusunda bilgi paylaştığı görüşmede ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği de ele alındı. İki bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldılar" ifadelerine yer verildi. (DHA)