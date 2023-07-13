Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Temmuz, Türkiye'yi bir kere daha vatan kıldığımız gecedir

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri anısına Milli Kütüphane'de 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programı düzenledi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

'MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTIK'

Burada konuşan Bakan Göktaş, "15 Temmuz, şehit ve gazilerimizin bu ülkeyi; canıyla, kanıyla, cumhuriyeti, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliğimizi koruduğu bir destan gecesidir. 15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' çağrısıyla aziz milletimiz gözünü kırpmadan hainlerin kullandığı tanklara, uçaklara, mermilere göğsünü siper etti. Dünyada bir benzeri daha olmayan muhteşem destan şehitlerimizin kanıyla yazıldı. 15 Temmuz, Türkiye'mizi bir kere daha vatan kıldığımız gecenin adıdır. Aziz milletimizin bütün farklılıkları geride bırakarak; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğumuzu ispat ettiği gecedir" dedi.

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15 Temmuz'da bayrağın yere inmediğine şükrettiğini söyleyen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmedik, vatanımızı böldürtmedik, milli iradeye sahip çıktık. Bundan böyle 15 Temmuz diriliş ruhu içimizde, ruhumuzda, benliğimizde yaşamaya devam edecek. Tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağımızı savunacağız" diye konuştu. Bakan Göktaş daha sonra bakanlık bünyesindeki kurumlarda kalanlar ile bakanlık personelinin yazdığı mektup ve şiirler ile yaptıkları resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.