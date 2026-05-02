Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de

#Resmi Gazete#Mahinur Özdemir Göktaş#Recep Tayyip Erdoğan
Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 02:02

Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeyle alakalı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resmi Gazete#Mahinur Özdemir Göktaş#Recep Tayyip Erdoğan

