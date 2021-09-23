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Aile temizletiyor, sevenleri yazıyor... Ahmet Kaya'nın mezarı mesaj tahtası gibi

#Ahmet Kaya#Mezar#Oscar Wilde
Aile temizletiyor, sevenleri yazıyor... Ahmet Kayanın mezarı mesaj tahtası gibi
Ece Çelik

Ahmet Kaya’nın Paris Pere Lachaise’te bulunan mezarı, hayranlarının mesaj tahtasına döndü. Aile, mezar taşını temizletip bakımını yaptırsa da kısa sürede eski haline geri dönüyor. Kaya Ailesi, “Başlarda üzülüyorduk, artık alıştık. Mezar taşına zarar verilmediği sürece sevenlerinin hislerini paylaşması güzel” diye konuştu.

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Paris'te 16 Kasım 2000’de hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın mezarı, dünyaca ünlü sanatçı ve yazarların kabrinin bulunduğu Pere Lachaise Mezarlığı’nda bulunuyor. Kaya’yı ziyaret eden sevenleri anıtmezarın üzerine tıpkı Sümela Manastırı duvarlarında olduğu gibi isim kazıyor, mesajlar yazıyor. Père Lachaise’in 71. bölgesinde bulunan mezar taşı, Kaya Ailesi tarafından düzenli olarak temizlenip bakımı yapılsa da sanatçının sevenleri yine not yazmayı sürdürüyor. Son olarak pandemi döneminde bakıma alınan mezar taşı aradan birkaç ay geçmesine rağmen yeniden hayranlarının mesaj tahtasına dönmüş durumda.

MEZARIN ÖZELLİĞİ HALİNE GELDİ

Kaya Ailesi ise, mezar taşındaki yazılarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Başlarda üzülüyorduk. Ancak daha sonra bunun kültürel bir dışa vurum olduğunu düşünmeye başladık. Hayranları o kadar çok yazı yazıyor ki bu artık Ahmet Kaya mezarının özelliği haline geldi. Ahmet Kaya’yı çok seviyorlar ve bunu ifade ediyorlar. Elbette mermeri kazıdıkları zaman üzülüyoruz. Ancak kalemle yazdıklarında düzenli olarak temizliyoruz. Kimi memleketini yazıyor, kimi Ahmet Kaya şarkılarını yazıyor, kimi sevdiğine mesaj gönderiyor.

Aile temizletiyor, sevenleri yazıyor... Ahmet Kayanın mezarı mesaj tahtası gibi

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Ahmet Kaya’nın sevenleri sanatçının mezarını adeta mesaj tahtasına çevirmiş durumda. Sevgilisine mesaj yazan da var, Ahmet Kaya şarkılarını yazan da...

FRANSIZLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bir kutu koyduk sevenleri mesajlarını bıraksın diye, bir seveni kutuyu almış götürmüş. Bir başka seveni biblo koyuyor, başka bir seveni o bibloyu alıyor. Yani Ahmet Kaya’nın mezarında dinamik bir durum var. Bu durum Fransızların da ilgisini çekiyor. Koruma altına almayı düşünmedik çünkü Ahmet Kaya’yı halktan koparmak istemiyoruz. Dokunmak güzeldir, hissettiklerini ifade etmek güzeldir. Ancak sevenlerinden mezara kalıcı hasar vermemelerini rica ediyoruz.”

Aile temizletiyor, sevenleri yazıyor... Ahmet Kayanın mezarı mesaj tahtası gibi

OSCAR WILDE’IN MEZARINA CAM KORUMA

Aynı mezarlıkta bulunan İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın mezarı 2011 yılında camla koruma altına alındı. Çünkü Wilde’ın hayranları dudaklarına ruj sürerek mezarı öpüyorlardı. Şu anda Wilde’ın mezarındaki camda, “Lütfen bu anıta saygı gösterin. Temizlik masrafları ailesi tarafından karşılanmaktadır” yazıyor.

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#Ahmet Kaya#Mezar#Oscar Wilde