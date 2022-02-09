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Aile sağlığı merkezine çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

#İzmit#Kaza#Ölüm
Aile sağlığı merkezine çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

İzmit’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak aile sağlık merkezinin bulunduğu binaya çarptı. Binada hasara yol açan kazada, sürücü Murat Sönmez (50) ile eşi Pamuk Sönmez (48) hayatını kaybederken, kızları Nazlı Sönmez (16) ise ağır yaralandı.

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Kaza saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Sönmez yönetimindeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 1,5 metrelik duvardan düşerek aile sağlık merkezinin bulunduğu binaya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aile sağlığı merkezine çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Pamuk Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Murat Sönmez ve kızı Nazlı Sönmez ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Baba Murat Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Yaşanan kaza nedeniyle aile sağlık merkezinde büyük hasar oluşurken, bina içerisinde duvarların çatladığı, kapıların ve pencerelerin kırıldığı görüldü. Kazanın ardından polis, araç içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmit#Kaza#Ölüm

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