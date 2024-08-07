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Aile pikniğinde acı son! Baba ile kızı yan yana toprağa verildi

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#Gaziantep#Boğulma#Piknik
Aile pikniğinde acı son Baba ile kızı yan yana toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 15:17

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sulama göletinde boğulan Hamit Çelik (38) ile kızı Gönül Çelik (14), yan yana toprağa verildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hamit Çelik, eşi ve 3 çocuğuyla piknik yapmak için motosikletiyle Balıkalan Mahallesi'ndeki sulama göletine gitti. Aile piknik yaparken Gönül Çelik, sıcak havadan bunalıp, gölete girdi.

Aile pikniğinde acı son Baba ile kızı yan yana toprağa verildi

KIZINI KURTARMAK İÇİN GÖLETE GİRDİ, KENDİSİ DE BOĞULDU

Hamit Çelik, bir süre sonra suda çırpındığını gördüğü kızını kurtarmak için gölete girdi. Kısa süre sonra baba ile kızı, gözden kayboldu. İhbarla gelen ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından baba ile kızın cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi sonrası cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Hamit Çelik ile kızı Gönül Çelik, Şatırhöyük Mahallesi'ndeki cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. 

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Aile pikniğinde acı son Baba ile kızı yan yana toprağa verildi

 

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#Gaziantep#Boğulma#Piknik

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