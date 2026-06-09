Aile odaklı ‘sıfır atık’ dönemi

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İşbirliği kapsamında ailelerde çevre bilincinin güçlendirilmesi, kadınlar ve gençlerin çevresel dönüşüm süreçlerine daha aktif katılması, sosyal hizmet alanlarında sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında 1 milyon kadına ulaşılacak.

81 İLDE BİR KADIN ELÇİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “İsrafın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması sadece doğayı korumaz, aile bütçesini, toplumsal refahı ve nesiller arasındaki bağı da güçlendirir. Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, dünyanın en kapsamlı çevre seferberliklerinden biri haline gelmiştir. Biz de kadın konukevlerinden ADEM ve SODAM merkezlerine, Vefa Programı’ndan engelsiz yaşam merkezlerine kadar pek çok alanda bu anlayışı yaygınlaştırıyoruz. ‘Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi’ kapsamında 81 ilde bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz. Anne-çocuk atölyeleriyle çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren güçlendirecek, yaklaşık 1 milyon kadına ulaşmayı hedefleyeceğiz” dedi.

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da Sıfır Atık Hareketi’nin çevre politikalarının ötesine geçerek toplumsal dönüşüm modeline dönüştüğünü vurguladı.