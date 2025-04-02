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Aile katliamı! Eşini ve kızını öldürdü

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#Hayrettin Kırbaş#Cinayet#Tartışma
Aile katliamı Eşini ve kızını öldürdü
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 07:00

Hayrettin Kırbaş, tartıştığı eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş’ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

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İstanbul Sultangazi’de Hayrettin Kırbaş (70), önceki gece evde eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü sırada Hayrettin Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini, ardından da kızını vurdu. Hayrettin Kırbaş, ardından aynı silahı kendi çenesinin altına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekibi, kapısı kilitli olan daireye özel harekât polisleri eşliğinde girdi. Ekipler, evde kanlar içindeki 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürerken, komşuları Hayrettin Kırbaş’ın psikolojik tedavi gördüğünü öne sürdü.

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#Hayrettin Kırbaş#Cinayet#Tartışma

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