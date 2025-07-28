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Aile katliamı! Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

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#Aile Katliamı#İntihar#Adana
Aile katliamı Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 22:37

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, bilinmeyen bir nedenle karısı ve kızını öldürdüğü tabancayla intihar etti.

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Toros Mahallesi 78174 Sokak'taki Çilem Apartmanı'nda oturan Eyüp Verimli, henüz bilinmeyen nedenle eşi Merve ve kızı Elif Verimli'ye tabancayla ateş etti. Verimli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOÇUKLARDAN BİRİ KAÇARAK KURTULDU

İkamete giren ekipler, karı koca ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin erkek çocuğunun ise olay sırasında evden kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

Aile katliamı Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

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#Aile Katliamı#İntihar#Adana

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