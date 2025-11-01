Aile katliamı... Eşi ile amcasını öldürdü 3 akrabasını yaraladı

Haberin Devamı

SİİRT’in Kurtalan ilçesindeki Fırat Mahallesi’nde dün saat 03.00 sıralarında Onur Arı, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı’ya tabancayla ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Mine ve Özgür Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Onur Arı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaralılardan Mualla Arı’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Mine Arı ile amcası Özgür Arı’nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçenin Konakpınar köyünde defnedildi. Mine Arı’nın 3 aylık hamile olduğu belirtildi.