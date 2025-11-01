×
Aile katliamı... Eşi ile amcasını öldürdü 3 akrabasını yaraladı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 07:00

Onur Arı, tabancayla ateş ederek eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı’yı öldürdü. Annesi, diğer amcası ve yengesini de yaraladı. Mine Arı’nın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

SİİRT’in Kurtalan ilçesindeki Fırat Mahallesi’nde dün saat 03.00 sıralarında Onur Arı, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı’ya tabancayla ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Mine ve Özgür Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Onur Arı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaralılardan Mualla Arı’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

Mine Arı ile amcası Özgür Arı’nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçenin Konakpınar köyünde defnedildi. Mine Arı’nın 3 aylık hamile olduğu belirtildi.

 

