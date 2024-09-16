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Aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı

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#İSTANBUL#Küçükçekmece#Cinayet
Aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 07:00

İSTANBUL Küçükçekmece Karanfil Sokak’ta Suriye uyruklu karı- koca arasından dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Çıkan tartışma şiddetlenince C.E.M., eline adlığı bıçakla eşi V.E.M.’nin üstüne giderek defalarca bıçakladı. Kavgayı gören ve bağırma seslerini duyan çevredekiler polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. V.E.M.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak aldığı ağır yaralar sonucu V.E.M. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri C.E.M.’yi, eşini öldürdüğü bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan C.E.M.’nin ifadesi alınırken polis ekiplerinin yaptığı soruşturma devam ediyor.

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#İSTANBUL#Küçükçekmece#Cinayet

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