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Aile içi korkunç cinayet! Katil zanlısı babası ve amcası çıktı

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#Aile İçi Cinayet#Gaziantep#Katil Zanlısı Baba Ve Amca
Aile içi korkunç cinayet Katil zanlısı babası ve amcası çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 19:10

Gaziantep'te aile içi kavgada öldürülen Eyüp Tiryaki'nin katil zanlısı babası ve amcası çıktı.

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Ekipler, söz konusu şahısları yakalamak için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, çapraz sorguya alındı. Sorguda şüpheliler kasten öldürme olayının suç delillerini yok ettiklerini, suçu gizlediklerini ve suç delillerini kararttıklarını, cinayet olayını ise maktulün kardeşi İ.H.T'ye yıktıklarını itiraf etti.

KATİL ZANLISI BABA VE AMCA TUTUKLANDI

Yasal işlemlerin ardından M.T., M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden baba M.T. ve amca R.T. tutuklanırken, diğer aile üyeleri M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., B.T. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile içi korkunç cinayet Katil zanlısı babası ve amcası çıktı

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YANINDAKİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, 22 Haziran'da Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki ile ağabeyi H.T. (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olaya baba M.T. ve diğer aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında iddiaya göre ağabey, yanında bulunan tabanca ile kardeşi Eyüp Tiryaki'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.

 

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#Aile İçi Cinayet#Gaziantep#Katil Zanlısı Baba Ve Amca

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