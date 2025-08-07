×
Aile içi kavgada korkunç son: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 22:22

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aile içinde çıkan silahlı kavgada Gülten Bakan (42) ve kayınbiraderi Mehmet Bakan (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Karabent Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Gülten Bakan ile kayınbiraderi Mehmet Bakan, tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybetti.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

