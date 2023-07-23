×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Aile içi kavgada kan döküldü! 1 ölü, 2 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Domaniç#Cinayet
Aile içi kavgada kan döküldü 1 ölü, 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 20:18

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Ali Çakır (31) hayatını kaybederken, babası ile kardeşi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay saat 06.00 sıralarında Çarşamba köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Çakır, babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı. 

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Domaniç#Cinayet