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Aile iÃ§i kavga kanlÄ± bittiâ€¦ EÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 1 kiÅŸiyi de yaraladÄ±

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#Aile Ä°çi Åžiddet#Ordu#Cinayet
Aile iÃ§i kavga kanlÄ± bittiâ€¦ EÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 1 kiÅŸiyi de yaraladÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 18:47

ORDU'nun Kumru ilÃ§esinde, Serkan S., tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Emine S.'yi bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, Celil A.'yÄ± ise aÄŸÄ±r yaraladÄ±.

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Olay, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda, Kumru ilÃ§esi KaracalÄ± Mahallesi Halil SÄ±tkÄ± Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Serkan S. ile eÅŸi Emine S. arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle Serkan S., eÅŸi Emine S.â€™yi bÄ±Ã§akladÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine adrese saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emine S., saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedaviye alÄ±nan Emine S., doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Aile iÃ§i kavga kanlÄ± bittiâ€¦ EÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 1 kiÅŸiyi de yaraladÄ±

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Olay sÄ±rasÄ±nda Celil A. da bÄ±Ã§aklanarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°lk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Celil A.'nÄ±n tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. EÅŸini bÄ±Ã§aklayan Serkan S., olaydan sonra jandarmaya gidip teslim oldu. Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Aile iÃ§i kavga kanlÄ± bittiâ€¦ EÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 1 kiÅŸiyi de yaraladÄ±

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#Aile Ä°çi Åžiddet#Ordu#Cinayet

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