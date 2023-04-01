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Aile içi dehşet

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ümraniye#Polis
Aile içi dehşet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

İşten eve dönen Muhsin Erten, eşi Merve Erten’in ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, Merve Erten’in 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra yaşama veda ettiği üzerinde duruluyor.

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İstanbul Ümraniye’de 9 katlı binanın 3. katında yaşadıkları eve önceki gün saat 19.00 sıralarında işten dönen Muhsin Erten, 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten’in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten’in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polis, Merve Erten’in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü. 

CENAZELERİ ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi. 

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#İstanbul#Ümraniye#Polis

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