Aile hekimliklerinde yeni uygulama: Yetkilendirildiler... | 'Hastalarımızın önündeki engel kalkmış oldu'

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Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerinin kronik hastalara ilaç yazabileceğine dair yapılan düzenleme duyuruldu. Kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan hastaların artık hastanelere gitmeye gerek kalmadan aile hekimlerinde de reçetelendirebileceğini söyleyen Balçova 3 No'lu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Bil Şenoğlu Korut, "Kronik hastalarımız ilaçlarını yazdırmakta büyük sıkıntı çekiyorlardı. Çünkü uzman hekime erişimde bazen zorluk yaşayabiliyorlardı. Bu nedenle hastaların aile hekimlerinden ilaçlarını yazabilmeleri olumlu bir durum oldu. İlaç erişiminin önündeki engel de kalkmış oldu. Aynı zamanda yalnızca sürekli kullandığı ilacı yazdırmak için uzman hekime gidilmesi, hekimin de meşgul olmasına neden oluyor ve başka hastaların hizmet almasının önüne geçiyordu. Bu kararın ardından tüm bu sıkıntılar ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

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'HASTANIN İLACA ERİŞİMİNDEKİ ENGEL KALKACAK'

Aile hekimleri olarak kronik hastaların ilaçlarını reçetelendirmede uzman hekimlerle koordineli olarak ilerleyebileceklerini söyleyen Dr. Korut, "Kronik hastaların ilaçlarının reçetelenmesi döneminde ve tedavinin planlanmasında iş birliği yapılacaktır. Böylelikle hem uzman hekimler açısından hem hasta açısından işlerin daha kolay olacağını düşünüyorum. Özellikle kan sulandırıcı gibi ilaçları kullanan kronik hastaların kullanıma bir gün dahi ara verilmesi önerilmez. Ancak hasta randevu sıkıntısı gibi nedenlerden ilaca ulaşamadığında ara vermek durumunda kalıyor. Bu durum hasta için riskleri de artırıyordu. Bu yönetmelik ile artık aile hekimlerinden ilaçlarını yazdırabilmeleri tüm saymış olduğumuz sorunların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Dolasıyla Sağlık Bakanlığı'nın bu durumu gözlemleyip, tespit edip önlem aldığını görüyoruz ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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'ELDE KALAN İLAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMALI'

İlaçların çok kıymetli ve stratejik bir ürün olduğunu belirten Dr. Korut, "Zaman zaman hastaların ilaç değişikliğine gidildiğinde ya da kullanmayı bıraktığında elinde çok fazla ilaç kalıyor ve bize ulaştırabiliyor. Elimizde kalan bu ilaçların değerlendirmesiyle ilgili bir çalışma olması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyaç sahibi hastalarla bu ilaçları buluşturmak adına bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.