Aile hekimlerinden ‘aşıla’ talebi: Randevular düzenlensin

Türkiye’nin aşılama takvimine göre 75 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasına dün başlandı. Kısa süre sonra da daha alt yaş gruplarına geçilecek. Bu durumda randevularda karışıklık yaşanmaması gerektiğine dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, Sağlık Bakanlığı’na 27 Ocak’ta yaptığı yazılı başvuruda, karışıklığın engellenmesi için randevu alanların ayrı renkte gösterilmesini, ölenlerin sistemde olmaması gerektiğini belirtti. Başvuruda özetle şu taleplerde bulunuldu:

AYRI RENKTE GÖSTERİLSİN

- Uygulamada popülasyon kısmı açıldığında sadece aşı yapılmayanların gösterilmesinin sağlanması, konulacak bir ‘tik’ ile aşı yapılanların ayrıca gösterilmesi, aşı yapılmayanlar listesindekilerden, randevu alanların ayrı bir renk ile gösterilmesi,

- AŞILA uygulamasının Kimlik Paylaşım Sistemi’ne entegre edilerek ölenlerin popülasyon kısmında gösterilmemesi,

BULAŞ RİSKİ KALDIRILSIN

- Aynı saate birden fazla aşı randevusu alınmasının engellenmesi,

- Aynı aile sağlığı merkezinde farklı birimlerde aynı anda MHRS randevusu açılması engellenmesi, aile sağlığı merkezlerinde bulaşı azaltacak risklerin ortadan kaldırılması,

- Başka bir aile hekimine randevu oluşturma seçiminin kaldırılması, vekalet durumu dışında birime kayıtlı bireylere randevu oluşturulmasının sağlanması.