Aile hekimlerinde BioNTech başladı: Günde en az 6 randevu

Koronayla mücadelede en büyük silah olan aşılama çalışmaları Türkiye’de 14 Ocak’tan itibaren Sinovac, 2 Nisan’dan itibaren de BioNTech aşısıyla başlamıştı. Özel saklama koşulları nedeniyle düne kadar yalnızca hastanelerde uygulanabilen Alman BioNTech aşısı, artık A ve B sınıfı Aile Sağlık Merkezleri’nde de yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından aile sağlığı merkezlerinde randevular açıldı.

TELEFON TRAFİĞİ

İlk gün aşıya talebin az olduğunu söyleyen Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Aile Hekimi Dr. Feridun Abdullah Karadağ, “Aşılar 6’lı flakonlar halinde açılıyor. 5 hasta geldiğinde 1 dozun zayi olmaması için çaba gösteriyoruz. Bugün (dün) 6 aile hekimi 36 kişilik aşı randevusu açtık ancak 6 kişi başvurdu” dedi.

Aşı koşturmacasının sabah saatlerinde başladığını ifade eden Dr. Karadağ, şunları söyledi: “Sabah erken saatlerde randevu alan hastalarımızı arıyoruz ve kesin olarak gelip gelmeyeceklerine dair teyit alıyoruz. Eğer gelmeyecek olan varsa aşıların zayi olmaması için kendi hastalarımızı arayarak aşıların geldiğini belirtiyoruz ve davet ediyoruz. Bazen de yakınlardaki diğer aile sağlığı merkezlerine fazla aşıyı gönderiyoruz.”

BİLGİLENDİRME ŞART

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir ise aile sağlığı merkezlerinde BioNtech aşılaması için ilk gün olması nedeniyle bilgilendirmenin az olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biz kalabalık bir aile sağlığı merkeziyiz ve 7 hekim çalışıyoruz. Aşı randevusunu 6’lı flakonlar olduğu için 12 kişilik açmıştım. 8 hastam geldi ancak kalabalık bir merkez olduğumuz için diğer hekim arkadaşlarım kullanıyor. Henüz vatandaşlarımızın yeteri kadar bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda belki Sağlık Bakanlığı tarafından kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilir. Ayrıca aşı tereddüdüne karşı da yeterli veri paylaşılırsa vatandaşların aşıya olan güvensizliğinin de ortadan kalkacağını düşünüyorum.”

‘VİDEODAN ÖĞRENİYORUZ’

Koca’nın açıklamasının ardından, il sağlık müdürlükleri kararı illerindeki sağlık kuruluşlarına duyurdu. Duyuruda, dört ve üzeri aile sağlığı birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısının uygulanmaya başlanacağı açıklandı. “Aile hekimliği birimi” ifadesi, mevzuatta “Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapı” olarak tanımlanıyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “Bakanlığa, ‘Neden dört birim?’ diye sorduk. Aşının zayi olmaması için dört birim düzenlemesinin olduğunu söylediler. BioNTech’in Sinovac ile uygulama farklılıkları var. Bazı sağlık çalışanları kendi inisiyatifiyle video hazırlamış. Arkadaşlarımız oradan bakarak öğrenmeye çalışıyor” dedi.

ZOOM TOPLANTISI

Eryazğan Hürriyet’e şunları söyledi: “6 Haziran Pazar günü yapılan zoom toplantısı ile aşının uygulama şekli illerde seçilen bazı aile hekimlerine anlatıldı. Ama onlar daha kimseye eğitim veremeden BioNTech aşısı, aile sağlığı merkezlerinde devreye girdi. Aile hekimleri bu aşıyı daha önce hiç yapmadı. Yeni bir aşı. Sinovac ile uygulama farklılıkları var. Eğitim verilmeden böyle bir anda aşının açılması doğru değil. Bazı sağlık çalışanları kendi inisiyatifiyle video hazırlamış. Arkadaşlarımız oradan bakarak öğrenmeye çalışıyor.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara