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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aile hekimleri tam kapanmada çalışacak

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Aile hekimleri tam kapanmada çalışacak

Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelge ile 17 günlük tam kapanmada aile hekimlerinin çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan ise karara tepki gösterdi. Eryazğan, “Biz salgının başından bu yana sıkıntılar yaşıyoruz. Hasta arkadaşlarımızdan maaş kesildi. Kamu kuruluşlarının hepsi izin kullanırken, bize ortada aşı yokken ‘Gidip aile sağlığı merkezlerinde oturun’ deniyor. Kabul edemeyiz” dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise “Aile Sağlığı Merkezlerimiz 10-11-12-13-14 Mayıs günlerinde kapalı olacak” açıklaması yaptı.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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