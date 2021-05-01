Aile hekimleri tam kapanmada çalışacak

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan ise karara tepki gösterdi. Eryazğan, “Biz salgının başından bu yana sıkıntılar yaşıyoruz. Hasta arkadaşlarımızdan maaş kesildi. Kamu kuruluşlarının hepsi izin kullanırken, bize ortada aşı yokken ‘Gidip aile sağlığı merkezlerinde oturun’ deniyor. Kabul edemeyiz” dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise “Aile Sağlığı Merkezlerimiz 10-11-12-13-14 Mayıs günlerinde kapalı olacak” açıklaması yaptı.

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