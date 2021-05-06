Aile hekimleri izin hakkını aldı

Yeni bir genelge yayımlayan Bakanlık, 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde diğer kurumlarda olduğu gibi aile hekimlerinin de isterlerse yarım gün idari izin kullanabileceklerini duyurdu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aile hekimlerinin çalışmasını öngören genelgeye karşı çıkıp 10-11-12 Mayıs ve bayram süresince iş bırakacaklarını açıklamıştı.

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