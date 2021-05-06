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Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aile hekimleri izin hakkını aldı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Aile hekimleri izin hakkını aldı

Aile hekimlerinin “Bayram öncesi iş bırakıyoruz” çıkışının ardından, Sağlık Bakanlığı 17 günlük kapanmada aile hekimlerinin çalışmasını öngören genelgesini geri çekti.

Yeni bir genelge yayımlayan Bakanlık, 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde diğer kurumlarda olduğu gibi aile hekimlerinin de isterlerse yarım gün idari izin kullanabileceklerini duyurdu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aile hekimlerinin çalışmasını öngören genelgeye karşı çıkıp 10-11-12 Mayıs ve bayram süresince iş bırakacaklarını açıklamıştı.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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