Aile hekimleri izin hakkını aldı
Aile hekimlerinin “Bayram öncesi iş bırakıyoruz” çıkışının ardından, Sağlık Bakanlığı 17 günlük kapanmada aile hekimlerinin çalışmasını öngören genelgesini geri çekti.
Yeni bir genelge yayımlayan Bakanlık, 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde diğer kurumlarda olduğu gibi aile hekimlerinin de isterlerse yarım gün idari izin kullanabileceklerini duyurdu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aile hekimlerinin çalışmasını öngören genelgeye karşı çıkıp 10-11-12 Mayıs ve bayram süresince iş bırakacaklarını açıklamıştı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara