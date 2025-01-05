Aile hekimleriÂ iÅŸ bÄ±rakÄ±yor

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81 ilde dÃ¼zenlenecek iÅŸ bÄ±rakma eylemi, yarÄ±n baÅŸlayacak ve 10 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ mesai bitimine kadar devam edecek.

5 GÃœN HASTA BAKMAYACAKLAR

Birinci basamak saÄŸlÄ±k hizmetleri arasÄ±nda yer alan Aile SaÄŸlÄ±k Merkezleriâ€™nde (ASM) Ã§alÄ±ÅŸan aile hekimlerinin 5 gÃ¼n boyunca yapacaÄŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemlerine, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ basamakta Ã§alÄ±ÅŸan hekimler ve saÄŸlÄ±k personelleri de destek verecek. Ä°kinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ basamakta Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± 8 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n sÃ¼reli iÅŸ bÄ±rakacak. Aile hekimleri, yarÄ±n il saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak. 8 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ise bÃ¼yÃ¼k hastanelerde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±lacak. Â Â Â Â Â Â Â Â

5 TALEPLERÄ° VAR

-Aile HekimliÄŸi SÃ¶zleÅŸme ve Ã–deme YÃ¶netmeliÄŸiâ€™nin iptalini isteyen aile hekimlerinin 5 talebi ÅŸÃ¶yle:

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â—Š Birinci basamak saÄŸlÄ±k hizmetlerinin fiziki ve tÄ±bbi donanÄ±mÄ±nÄ±n ve ASMâ€™lerin kamu tarafÄ±ndan saÄŸlanmasÄ±.

â—Š ASM sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, hekim baÅŸÄ±na 2 bin nÃ¼fusu aÅŸmayacak hastanÄ±n kayÄ±tlÄ± olmasÄ±.

â—Š ASMâ€™lerde nÃ¼fus yapÄ±sÄ±na gÃ¶re yeterli hemÅŸire, ebe, teknisyen gÃ¶revlendirilmesi, aÅŸÄ±lama ve diÄŸer koruyucu hekimlik uygulamalarÄ±nÄ±n desteklenmesi, aile hekimlerinin iÅŸveren olmamasÄ±, ASMâ€™lerde Ã§alÄ±ÅŸan ebe hemÅŸirelerine Ã¶denecek Ã¼cretin kendi mesleki sorumluluklarÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenmesi, aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n kanun deÄŸiÅŸikliÄŸi gerektiren tavan Ã¼creti katsayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±.

â—Š Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezleriâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan hekim, ebe, hemÅŸire ve saÄŸlÄ±k personellerine emekliliÄŸe yansÄ±yacak tek kalemden oluÅŸan, izin kullandÄ±klarÄ±nda, hastalandÄ±klarÄ±nda, Ã§ocuÄŸu olduÄŸunda veya ailesinden biri Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde kesilmeyecek bir maaÅŸ Ã¶denmesi.

â—Š Etkili bir ÅŸiddet yasasÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n can gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±.