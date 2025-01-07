Aile hekimleri bu hafta eylemde

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Aile hekimleri 10 Ocak günü mesai bitimine kadar iş bırakma eylemi yapacak. Aile hekimlerinin bu eylemlerine ikinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık personelleri de destek verecek. Sağlık çalışanları yarın bir gün süreli iş bırakma eylemi yapacak.

Aile hekimleri, dün İl Sağlık Müdürlükleri önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaların ortak noktası ise Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptal istemi oldu. Aile hekimlerinin talepleri şöyle:

TALEPLERİ

“Birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımının ve ASM’lerin kamu tarafından sağlanması. Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) sayılarının artırılması, hekim başına iki bin nüfusu aşmayacak hastanın kayıtlı olması. ASM’lerde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmesi, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamalarının desteklenmesi, aile hekimlerinin işveren olmaması, ASM’lerde çalışan ebe hemşirelerine ödenecek ücretin kendi mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmesi, aile sağlığı çalışanlarının kanun değişikliği gerektiren tavan ücreti katsayısının artırılması. ASM’de çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık personellerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek bir maaş ödenmesi. Etkili bir şiddet yasası çıkarılması ve can güvenliğinin sağlanması.”