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Aile Hekimleri 5 gün iş bırakacak

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#Aile Hekimleri#GREV#Doktor
Aile Hekimleri 5 gün iş bırakacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Türkiye genelinde aile hekimleri, bugünden itibaren beş gün grev yapma kararı aldı.

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Bu nedenle hafta boyunca aile hekimleri ve sağlık ocakları sağlık hizmetlerine ara verecek. Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği’ne karşı başlatılan grev, daha önce 5-7 Kasım’da yapılan iş bırakma eyleminin bir devamı niteliğinde. Aile hekimleri, çalışma ve özlük haklarını düzenleyen 1 Kasım tarihli yeni yönetmeliğe tepki gösterirken performansa dayalı sistemin iptali, maaşların düzenlenmesi ve iş yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz. ‘Eziyet Yönetmeliği’ geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” denildi.

 

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#Aile Hekimleri#GREV#Doktor

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