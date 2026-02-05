×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aile hekimini darbeden müezzin savcılığın itirazı ile yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Müezzin#Darp
Aile hekimini darbeden müezzin savcılığın itirazı ile yeniden gözaltına alınıp tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 11:46

Konya’da, aile sağlı merkezinde, muayene sırası nedeniyle tartıştığı Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu'ya saldırıp, darbeden ve adli kontrolle serbest bırakılan müezzin Yusuf Mete, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 27 Ocak günü Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Müezzin Yusuf Mete, muayene olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde, kendi aile hekiminin izinli olması nedeniyle hekimlerden Ahmet Tolu’nun odasına girerek, muayene olmak istediğini söyledi. Tolu ise hastasının olduğunu, sırası geldiğinde muayene edebileceğini söyleyerek Yusuf Mete’yi dışarı çıkardı.

Aile hekimini darbeden müezzin savcılığın itirazı ile yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

İddiaya göre bir süre sonra tekrar içeri giren Yusuf Mete, muayene sırası yüzünden tartıştığı Dr. Ahmet Tolu'nun parmağını ısırıp, yumrukla saldırdı. Merkezin personeli müdahale edip Dr. Tolu'yu, Yusuf Mete’den kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tolu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu olup, Yusuf Mete hakkında ise şikayette bulundu.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİstanbulda akılalmaz olay Dövdüğü adamı ATMde tanımazlıktan geldi: Buyur kardeşimİstanbul'da akılalmaz olay! Dövdüğü adamı ATM'de tanımazlıktan geldi: Buyur kardeşimHaberi görüntüle

Aile hekimini darbeden müezzin savcılığın itirazı ile yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

Şikayetin ardından gözaltına alınan Yusuf Mete, ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Mete, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aile hekimini darbeden müezzin savcılığın itirazı ile yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

Aile hekimini darbeden müezzin savcılığın itirazı ile yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Müezzin#Darp

BAKMADAN GEÇME!