Aile hekimine taciz suçlaması

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İSTANBUL’da yaşayan S.D. adlı kadın, 13 Aralık 2024 tarihinde ilaç yazdırmak için Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Aile hekimi M.G.’nin muayene odasına giren S.D., yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Doktor M.G. iddiaya göre muayene esnasında S.D.’nin ellerini tutarak ovalamaya başladı.

Doktorun muayenesini normal bulmayan S.D. tedirgin oldu. Doktor M.G., hastası S.D.’nin dudağının üzerine tedavi amaçlı iğne vuracağı sırada, ‘İğne mi takayım öpeyim mi?’ diyerek sözlü tacizde bulundu. S.D. tepki gösterdi. Doktor M.G., işlem bittikten sonra hastası S.D.’yi kendine doğru çekerek dudaklarından öptü. Doktorun bu davranışından dolayı ne yapacağını bilemeyen S.D. yaşadığı panikle doktorun odasından hızlı adımlarla çıkıp evine gitti.

‘SÖZLÜ TACİZE DEVAM ETTİ’

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S.D. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şîkayette bulundu. Evli olduğu için eşinin bu durumu öğrenmesinden korktuğunu ve polise gidemediğini şikâyet dilekçesinde anlatan S.D., “Bir defa ilaç yazdırmak için mecburen yine aile hekimi M.G.’ye gittim. Rapor yazdırdım. M.G.’nin, ‘Ben seni izlemekten zevk alıyorum, çıkma. Biz ilaç yazıyoruz ama bize bir şey veren yok. Sen verecek misin?’ şeklinde taciz içerikli söylemleri oldu. Beni öperek cinsel saldırıda bulunan ve taciz eden aile hekimi M.G.’den şikâyetçiyim” ifadelerinde bulundu.

‘İTİBARIM ZEDELENDİ’

Soruşturma kapsamında ifade veren doktor M.G. ise kendisinin 42 yıldır doktor olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. M.G., “S.D., baş ağrısı şikâyetiyle ilaç yazdırmak için gelmiştir. S.D.’ye daha önce de baş ağrısı/migren nedeniyle akupunktur uyguladım. Tedavi esnasında hemşire odaya girip çıktı. Hasta S.D. de olağan bir şekilde odadan çıktı. Bu kamera kayıtlarıyla da mevcuttur. S.D.’nin iddiaları gerçeğe aykırıdır. Hem itibarımı zedelemekte hem de manevi zarara uğratmaktadır” dedi.