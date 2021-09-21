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Aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu pansiyonda ölü bulundu! Ön otopsi sonucu çıktı...

#Tezgül Şükrüoğlu#Tekirdağ#Şarköy
Aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu pansiyonda ölü bulundu Ön otopsi sonucu çıktı...

Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu'dan haber alamayan Çorlu'daki ailesi, dün kaldığı pansiyon yetkililerini aradı. Pansiyon sahibi, jandarma ekipleri eşliğinde odaya girildi, Tezgül Şükrüoğlu odasının balkonundaki sandalyede hareketsiz oturur halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şükrüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, toprağa verildiPansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, toprağa verildi
Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, toprağa verildi

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- Doktor Şükrüoğlu'nun cenazesi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verileceği memleketi Çorlu ilçesine getirildi. Garaj Camii'nde kılınan cenaze namazına Şükrüoğlu'nun annesi Gülten, babası İlhan ve kardeşi Tansel Şükrüoğlu ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Şükrüoğlu, Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ÖN OTOPSİDE DIŞTAN MÜDAHALE YOK

Şükrüoğlu'nun Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsisinde dıştan herhangi bir müdahale olmadığı belirlendi. Şükrüoğlu'ndan alınan kan örneklerinin de incelenmesi sürüyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Şükrüoğlu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapordan sonra belirleneceğini belirterek, "Bir mesai arkadaşımızı kaybettik, acımız büyük, çok üzgünüm. Kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu pansiyonda ölü bulundu Ön otopsi sonucu çıktı...

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yaklaşık 2.5 ay önce Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atanan Tezgül Şükrüoğlu'nun bahçeli bir ev aradığı ve bulana kadar da pansiyonda kaldığı belirtildi.

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#Tezgül Şükrüoğlu#Tekirdağ#Şarköy