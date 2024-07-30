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Aile hekimi, seyir halinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

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#Kalp Krizi#Bartın#Arif Sururi Durkan
Aile hekimi, seyir halinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 15:39

Bartın Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Arif Sururi Durkan (50), kullandığı otomobilde kalp krizi geçirerek, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Durkan, hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Arif Sururi Durkan, 74 DM 068 plakalı otomobili ile iş yerine giderken fenalaşınca aracı kaldırıma çıktı ve akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu.

Aile hekimi, seyir halinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İstasyonda çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aile hekimi, seyir halinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

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Dr. Arif Sururi Durkan’ın ilk otopsi raporunda direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Bu arada, Durukan’ın kalp krizi geçirdikten sonra akaryakıt istasyonu tabelasına vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aile hekimi, seyir halinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Aile hekimi, seyir halinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

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#Kalp Krizi#Bartın#Arif Sururi Durkan

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