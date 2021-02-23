Aile hekimi nasıl değiştirilir? Kolay yöntem!

Aile hekimi değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, E-Devlet ya da E-Nabız şifresi ile bu adımları kolayca tamamlayabiliyor. Çok basit bir yöntem ile gerçekleştirilebilen Aile hekimi değiştirme prosedürü, ortalama 3 ila 5 günü içerisinde sisteme işliyor. Peki, aile hekimi değişikliği nasıl yapılır? İşte, aile hekimi değiştirme süreci ile ilgili detaylı anlatım içeren kolay yöntem

AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Aile hekiminizi değiştirmek için öncelikle E-Devlet ve E-Nabız şifrenizi hazırlayın.

Bu linke tıklayarak E-Nabız ekranına ulaşın ve ister E-Devlet ile giriş isterseniz de E-Nabız kullanıcı bilgilerinizle giriş yaparak E-Nabız karşılama ekranına ulaşın (İlk defa giriş yapıyorsanız kayıt gerektirebilir).

Karşınıza çıkan ekranda, mevcut aile hekiminizi görebileceksiniz. Aile hekiminizin hemen altında "Aile Hekimi değiştir" butonu yer alacaktır. O butona tıklayınız.

Sistem bu adımdan sonra sizden aile hekiminizi neden değiştirmek istediğini öğrenmek isteyecektir. Nedenini belirttikten sonra harita üzerinden aile sağlık merkezlerini görüntüleyebilir, evinize en yakın olanı seçerek doktor tercihinde bulunabilirsiniz.

Bu aşamanın da tamamlanmasının ardından değişiklik talebiniz 3 ila 5 günü içerisinde sisteme işlenecek ve değişiklik talebiniz onaylanacaktır.