Aile hekimi nasıl değiştirilir? Birkaç adımda kolay yöntem

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Aile hekimi değiştirme hususu, e-Devlet girişi ile kolayca yapılabiliyor. Çeşitli sebeple aile hekimini değiştirmek zorunda olan kişiler için online kolaylık sağlayan Sağlık Bakanlığı, E-Nabız üzerinden E-Devlet girişi ile bu imkana olanak tanıyor. Peki, aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Aile hekiminizi değiştirmek için öncelikle E-Devlet ve E-Nabız şifrenizi hazırlayın.

Bu linke tıklayarak E-Nabız ekranına ulaşın ve ister E-Devlet ile giriş isterseniz de E-Nabız kullanıcı bilgilerinizle giriş yaparak E-Nabız karşılama ekranına ulaşın (İlk defa giriş yapıyorsanız kayıt gerektirebilir).

Karşınıza çıkan ekranda, mevcut aile hekiminizi görebileceksiniz. Aile hekiminizin hemen altında "Aile Hekimi değiştir" butonu yer alacaktır. O butona tıklayınız.

Sistem bu adımdan sonra sizden aile hekiminizi neden değiştirmek istediğini öğrenmek isteyecektir. Nedenini belirttikten sonra harita üzerinden aile sağlık merkezlerini görüntüleyebilir, evinize en yakın olanı seçerek doktor tercihinde bulunabilirsiniz.

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Bu aşamanın da tamamlanmasının ardından değişiklik talebiniz 3 ila 5 günü içerisinde sisteme işlenecek ve değişiklik talebiniz onaylanacaktır.