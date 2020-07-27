Böyle uyardı: Sürekli biri boğazımı sıkıyor gibiydi

Türkiye'de vakaların ilk görüldüğü mart ayının son günlerinde acil serviste görevli olan 37 yaşındaki Aşık'a, mesai arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı oluğu için işlem başlatıldı.



Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlanan Aşık'ta nefes darlığı ve yüksek ateş belirtileri görüldü.



Aşık, 10 gün Amasya'da tedavi gördükten sonra sağlık durumu ağırlaşınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Aşık'a koronavirüsü yenen bir kişiden alınan immün plazma verildi. İki gün içinde solunum cihazına bağlı olmaktan kurtularak normal odaya alınan Aşık'a yapılan testin sonuçları negatif çıktı.



Samsun'da immün plazma tedavisiyle koronavirüsü yenen ilk hasta olan Aşık, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden görevine döndü.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Aşık, hastalığın akciğerlerini iyice doldurduğunun gözlendiğini söyledi.



"Nefesi içime çekemiyordum"



Yoğun bakımda 10 gün kadar kaldığını, özellikle ilk 3-4 günün çok sıkıntılı geçtiğini anlatan Aşık, "Nefes darlığı en ileri aşamadaydı. Oksijen satürasyonu dediğimiz değerler oldukça düşmeye başlamıştı. İmmün plazma tedavisi, yoğun bakımımızı bir şekilde tamamlamamızı sağladı. Yoğun bakım sürecinden sonra bir hafta kadar da serviste takip edilip, taburcu edildim." dedi.



Kovid-19 ile mücadelede vatandaşların uzmanların uyarısını ciddiye almaları gerektiğini vurgulayan Aşık, şöyle devam etti:

"Soranlara şöyle tarif ediyorum. Sürekli birisi boğazınızı sıkmış, siz nefes almaya çalışıyorsunuz gibi oluyor. Yani hiçbir engel yok, nefes almak istiyorum ama ağzımın içinde dönüyor sürekli aldığım nefes. Akciğerlerim bu hastalıktan dolayı dolu olduğu için nefesi içime çekemiyordum o dönemde. Yani su dolu bir balonun içine üflediğiniz zaman, balon dolu olduğu için şişmiyor. Bu şekilde bir mekanizma var akciğerlerle ilgili."



"Ben sağlıklıyım, gencim, hastalığı hafif atlatırım' diye düşünmeyin"



Hastalığa yakalanmadan önce kendisini sağlıklı bir birey olarak gördüğünün altını çizen Aşık, toplumdaki "gençler hafif atlatıyor" algısının tamamen yanlış olduğuna işaret etti.



Böyle bir durumun kesinlikle olmadığına dikkati çeken Aşık, şunları kaydetti:

"Bana bir şey olmaz' diye düşünmesin hiç kimse. Ben hekim olarak bütün tedavi süreçlerini yaşadım, bu yüzden herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. 10 gün hiç ayağa kalkmadan yatıyorsun. Bir sürü cihazın elektrotları bağlı vücudunuzda. Hareket etmek istiyorsunuz, edemiyorsunuz.

Yoğun bakımda tavanı seyretmek istemiyorsanız önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. 'Ben sağlıklıyım, gencim, hastalığı hafif atlatırım' diye düşünmeyin. Kesinlikle öyle bir durum yok. Hastalık çok ciddi ve ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden Sağlık Bakanımızın, sağlık çalışanlarımızın uyarılarını kesinlikle dikkate alsınlar. Maske ve sosyal mesafe kuralını kesinlikle uygulasınlar."