Aile faciasında 4 ölü | Belediye başkanı: Korkunç bir olayla sarsıldık

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Olay, öğleden sonra Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda meydana geldi. İhbar sonrası 5 katlı binadaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, bir kişiyi intihar etmiş halde, eşi ve 2 çocuğunu bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Aile bireylerinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
BAŞKAN: KORKUNÇ OLAYLA SARSILDIK
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs hayatına son verdi. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız" dedi.