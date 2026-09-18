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Aile faciasında 4 ölü | Belediye başkanı: Korkunç bir olayla sarsıldık

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#Cinayet#Batman#Kozluk
Aile faciasında 4 ölü | Belediye başkanı: Korkunç bir olayla sarsıldık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 16:32

Korkunç olay Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşandı. Bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi. Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, yaptığı açıklamada "Korkunç bir olayla sarsıldık" dedi.

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Olay, öğleden sonra Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda meydana geldi. İhbar sonrası 5 katlı binadaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aile faciasında 4 ölü | Belediye başkanı: Korkunç bir olayla sarsıldık

Eve giren ekipler, bir kişiyi intihar etmiş halde, eşi ve 2 çocuğunu bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Aile bireylerinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

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Aile faciasında 4 ölü | Belediye başkanı: Korkunç bir olayla sarsıldık

BAŞKAN: KORKUNÇ OLAYLA SARSILDIK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs hayatına son verdi. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız" dedi. 

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Aile faciasında 4 ölü | Belediye başkanı: Korkunç bir olayla sarsıldık

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#Cinayet#Batman#Kozluk

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