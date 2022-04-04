Aile faciası! Eşini ve oğlunu öldürdü, kızını yaraladı

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Balıkesir’in Susurluk’a bağlı kırsal Kurucuk Mahallesi’nde hayvan besiciliği yapan Fatih Akça (40), üst katında oturup alt katındaki ağılda keçileri beslediği evinde önceki gün saat 16.00 sıralarında eşi Bilge Akça (33) ile tartıştı. Uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre tabancayı eline alıp yaşamına son vermeye çalıştı. 3 çocuk annesi Bilge Akça, eşine engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar Bilge Akça ile yanındaki oğlu Muhammet Tahir’e isabet etti. Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez pompalı av tüfeğiyle yaşamına son vermeye çalıştı. Kızı Elçin Akça engel olmaya çalışınca bu kez de tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti. Hayati tehlikeleri bulunmayan kollarından yaralı baba ile kızı hastanede tedaviye alındı. Anne-oğlun cansız bedenleri ise savcının talimatıyla morga kaldırıldı. Silah seslerini duyan çiftin ortanca çocukları Ayaz Akça’nın ise koşarak evden kaçtığı ortaya çıktı. Jandarma, Ayaz Akça'yı bularak yakınlarına teslim etti.

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'ARBEDEDE VURULDU'

Olay günü uyuşturucu kullandığı öne sürülen Fatih Akça, jandarmaya verdiği ifadesinde, “Ben birkaç ay önce bacağımdan vurulmuştum. Doktorlar ameliyatla bacağıma platin koymuşlardı. Rahat hareket edemiyordum. Eve gelip intihar edecektim. Eşim silahı görünce, ‘Beni mi vuracaksın?’ dedi. Canıma kıyacağımı söyleyince tabancayı almak istedi. Yaşanan arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan iki kurşun Bilge ve oğlumun ölümüne neden oldu. Daha sonra ayağımdaki platin nedeniyle yere düşen tabancayı alamayınca tüfekle canıma kıymak istedim. Bu kez kızım bana engel olmak istedi” dedi.

‘ENGEL OLMAK İSTEDİM’

Hastanede psikolog eşliğinde ifadesi alınan Elçin Akça ise “Eve gelen babam annem ile tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği annem ile kardeşim Muhammet Tahir kanlar içersinde kaldı.

Yere düşüp öldüler. Yere düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Ben engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz yaralandık” diye konuştu.