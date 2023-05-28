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Aile faciası

Güncelleme Tarihi:

#Silivri#Tartışma#Cinayet
Aile faciası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

16 yaşındaki Mehmet A. çıkan tartışmada annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

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İstanbul Silivri’ye bağlı Alibey Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. (43) ve ablası Esra A.’yı (18) bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ’ı da (63) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Semiha Bağ (63) ile abla Esra A. da yaşamını yitirdi.

Mehmet A. olay yerinden kaçarken, üzerinde 3 bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganın psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülürken incelemenin ardından olay yerinde ölen Nazlı A.’nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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#Silivri#Tartışma#Cinayet

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