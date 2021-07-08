Aile faciası

Eşiyle sorunlar yaşayan Meryem Atsak (23), iki küçük çocuğuyla anne ve babasının yaşadığı Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi’ndeki evine geldi. Babaevine sığınan Meryem ile annesi Öznur Aydın arasında dün öğle saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada cinnet getiren Öznur Aydın (55), inşaat işleriyle uğraşan eşinin ruhsatsız tabancasını aldı ve kızı Meryem ile torunları Merve ve Ömer İsmail Atsak’a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Meryem Atsak ve 2 minik çocuğu, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

3 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Öznur Aydın, daha sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı bulduğu Öznur Aydın’ı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Öznur Aydın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro ve olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı incelemelerde bulundu. Evde delil olabilecek tüm materyalar toplanarak kriminal incelemeye gönderildi.

Olayda kullanılan silah da balistik incelemeye gönderildi. Öznur Aydın’ın eşi ile Meryem Atsak’ın eşi de ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürüldü. Meryem Atsak’ın 3 yıl önce evlendiği, eşinin işsiz olması nedeniyle sorunlar yaşadıkları öğrenildi.

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