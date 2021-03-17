Aile faciası! 4 kişi villada ölü bulundu

Korkunç olay önceki gün 22.00 sıralarında, Antalya merkez Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak’taki Sefakent Yağmur Sitesi’nde bulunan 3 katlı villada meydana geldi. Gider Ailesi’nden haber alamayan bir yakını, endişelenerek villaya geldi. Ailenin yakını, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Gamze Gider (45) ve Mustafa Gider’i (40) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, Mustafa Gider’in, annesi, babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği belirlendi.

BABASININ CESEDİNİ ALT KATA TAŞIMIŞ

Mustafa Gider’in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı. Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider’in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek yaşamına son verdiği tespit edildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider’in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından cansız bedenler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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