Aile dehşeti... Cinayet mi kaza mı

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İSTANBUL Eyüpsultan’da, 30 Haziran’da 21.40 sıralarında 112 Acil Servisi arayan bir kişi, evde bir kaza olduğunu, babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyledi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Recep Kütükçü’nün (54) sağ dizinde derin bir kesi olduğunu ve aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde yaptıkları ilk incelemede olayın ‘şüpheli ölüm’ kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Evde bulunan eşi F.K. ile oğulları M.K. (32) ve Y.R.K. (22) gözaltına alındı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin olaydan kısa süre sonra evden dışarı kanlı bir sandalye, bez ve kıyafet çıkardıklarını tespit etti. Olay yerindeki çöpte bir şort, bez ve sandalye ile evin içinde yıkanmış iki ekmek bıçağına ulaşıldı.

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KAVGA İLK DEĞİLMİŞ

Poliste ifade veren anne F.K., “Eşim mutfakta alkol alıyordu. Tartışmaya başladık. Bir anda bıçak çekerek üzerimize geldi, ‘Sizi öldüreceğim’ diye bağırıyordu. Oğullarım araya girdi. Bu sırada yere düştü ve bıçak bacağına saplandı” dedi.

Oğulları da babalarının daha önce de kendilerine şiddet uyguladığını, olay sırasında kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Polis kayıtları, ailenin daha önce de çeşitli tarihlerde karşılıklı darp ve yaralama nedeniyle başvuruda bulunduğunu, ancak herhangi bir tedbir kararı alınmadığını ortaya koydu. Oğul M.K.’nin boyun ve yüz bölgesinde boğuşma izleri tespit edildi. Anne F.K. ve iki oğlu, Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.