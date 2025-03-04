Aile dehşeti

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İSTANBUL Avcılar’da dün 13.20 sıralarında, 13 yıldır evli olan ve taksi şoförü olarak çalışan Velican Alıcı (37), iddiaya göre kentsel dönüşüme girmesi planlanan evleri nedeniyle maddi sıkıntılar yaşıyordu. Maddi sıkıntılar yüzünden bir süredir psikolojik problemler yaşayan Alıcı, eşi Fikriye Alıcı’yla (35) aile içi ve maddi sebepler nedeniyle son dönemlerde sık sık tartışıyordu. Dün öğle saatlerinde geldiği evinde çıkan tartışma sonucu cinnet getirdi. Eşiyle tartışırken silahını çıkarıp ailesine doğrultan Alıcı, silahıyla eşi Fikriye Alıcı ile çocukları Rüzgâr (6), Rüya (7) ve Kayra Can Alıcı’yı (12) vurduktan sonra bu kez kendi kafasına ateş edip hayatına son verdi.

POLİS FACİAYLA KARŞILAŞTI

Kızı Fikriye Alıcı ile en son önceki gün akşam saatlerinde görüşen kayınvalide Ayşe Akyol Tarhan, telefonla defalarca aradığı kızına ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ailenin yaşadığı adrese gidip çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, içeride korkunç manzarayla karşılaştı. Evde incelemelerde bulunan ekipler, başlarından vurulmuş olarak yerde yatan baba Velican Alıcı, anne Fikriye Alıcı ile 3 çocuğun hayatlarını kaybettiğini belirledi.

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ACILI AİLESİ KRİZ GEÇİRDİ

Olayın ardından adrese giden Fikriye Alıcı’nın ailesi sinir krizi geçirirken, fenalaşan aile üyeleri ambulansla hastaneye götürüldü. Alıcı ailesinin evinden sık sık kavga sesleri geldiğini belirten mahalle sakini Savaş Öztekin, “Tanımıyorum ama burada gördüğümüz kişilerdi, tartışmaları oluyordu. Psikolojik sorunları var diye duymuştuk” dedi.

Evden çıkarılan cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.