Aile değil katil sürüsü! Töreniz batsın

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2020’de işlenen korkunç cinayetin detayları iddianamede ortaya çıktı. Vildan, Diyarbakır’dan Kırşehir’e göç eden bir ailenin 8 çocuğundan biriydi. Doğduğunda amcasının ‘Paşa’ lakaplı oğlu Resul İnce ile ‘beşik kertmesi’ yapıldı. Daha 18 yaşındayken de dini nikâhla birlikte yaşamaya zorlandı. Aynı yaştaydılar. Kısa süre sonra aralarında anlaşmazlıklar çıktı. Sık sık kavga etmeye başladılar. Vildan mutsuzdu. Bir süre sonra Kaman’da yaşayan Osman Çelik ile tanıştı. Aralarında duygusal ilişki başladı. Sonra evden kaçtı. Önce Ankara’da kadın sığınma evine yerleşti. Ardından da Osman Çelik ile Eskişehir’de bir ev tutarak orada yaşamaya başladılar.

Ailesini de merak ediyordu. Ara sıra küçük kardeşi Berfin’i arayıp bilgi alıyordu. Bir sefer annesiyle de konuştu. Annesi Kadriye İnce ve ablası Hatice “Baban çok hasta, seni affedecek” diyerek onu yanlarına gelmeye ikna ettiler. Aslında babası hasta değildi. Vildan’ı ölüm tuzağına çekiyorlardı. Osman ve Vildan, Kaman’a geldiler. Ailenin yaşadığı köye gittiler. Eve girer girmez baba Veysi İnce’nin elini öpmek istediler. Baba ikisini de reddetti. Bu sırada içeriye Ramazan ve Resul (Paşa) İnce girdi. Ellerinde kalın sopalar vardı. Osman’a vurmaya başladılar.

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Bir taraftan da küfürler eden Paşa, Osman’ı bıçakladı. Baba ise Vildan’ı dövüyordu. Osman’ın bedeninden kanlar akıyordu. Kollarından tutarak banyoya götürdüler. Ellerini iple, ağzını da Vildan’ın şalıyla bağladılar. Çırılçıplak soydular. Müstehcen görüntülerini çektiler. Daha sonra bir leğen içinde salona getirdiler. Saat 14.00 sıralarıydı. Osman hâlâ canlıydı. Paşa, küfretmeye devam etti. Bu şekilde akşam olmasını beklediler.

‘VİLDAN, OSMAN’I VUR’

Karanlık kavuşunca, Osman ve Vildan’ı ormana götürdüler. Vildan’ın eline bir tabanca verip “Osman’ı vur” dediler. Vildan “Kolum ağrıyor” diyerek Osman’a ateş etmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Paşa tabancayı aldı ve önce Vildan’a üç el ateş etti. Ardından da Osman’ı 6 kurşunla vurup öldürdü. Cesetleri orada bırakıp köye döndüler. Baba Veysi İnce, anne Kadriye İnce’ye “Onları öldürdük” dedi ve olanları anlattı. Anne Kadriye İnce cesetlerin açıkta bırakılmasına hayıflanıyordu: “Keşke cesetleri suya atsaydınız” diye cevap verdi.

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Savcılık Vildan’ın annesi, babası, ağabeyi, ablası, amcasının oğlu ve imam nikâhlı eski kocasının da aralarında olduğu 8 kişiye dava açtı. ‘Töre saikiyle tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmalarını istedi. Dava güvenlik sebebiyle Kırşehir’den Uşak’a nakledildi. Davanın görülmesine orada devam ediliyor.

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VİCDANSIZLAR MECLİSİ

Soruşturmanın başlamasının ardından olay kısa sürede çözüldü. Aile üyelerinden biri şahit olduklarını bütün detaylarıyla anlattı. İddianameye göre cinayet 8 kişilik ‘aile meclisi’ kararıyla işlendi. Vildan, çocuk yaşta dini nikâhla birlikte yaşamaya zorlandığı Resul İnce’den kaçmış ve resmi nikâhla Osman ile evlenmişti. Aile için bu “namus lekesi” ve “töreye aykırı” bir durumdu. Cinayet için iş bölümü yapıldı. Anne Kadriye ve abla Hatice’nin görevi Vildan’ı “Baban seni affedecek” yalanıyla köye dönmeye ikna etmekti. Nitekim Vildan ve Osman ikna edip köye dönünce baba evinde tuzağa düşürüldüler. Ağır darp ve işkence sonrası ormanın kuytu bir köşesinde defalarca kurşunlanarak katledildiler.