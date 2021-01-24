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Haber Giriş: 24.01.2021 - 18:31 | Son Güncelleme:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal atama tarihi belli oldu! İşte ayrıntılar

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal atama tarihi belli oldu! İşte ayrıntılar
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli, devlet korumasından yararlanan genç ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasını 26 Ocak'ta yapacak. İşte, konuya dair tüm detaylar...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda yılın ilk atamasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, sosyal atama töreninde, 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının yapılacağı ifade edildi.

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