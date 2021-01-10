Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır. Meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir."