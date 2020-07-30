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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Fikrine güvenenler, edepsiz ifadeler kullanmak zorunda kalmaz"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca 'selam' deyip geçmesini de bilirler." ifadesini kullandı.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca 'selam' deyip geçmesini de bilirler. Fikrine güvenenler, edepsiz ifadeler kullanmak ya da kategorik ithamlarda bulunmak zorunda kalmaz."
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