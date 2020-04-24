Aile boyu 23 Nisan

Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar, 23 Nisan kutlamalarına günler öncesinden hazırlanmaya başladı. Evlerdeki tatlı heyecana aileler de katıldı. İşte Türkiye’nin farklı illerinden birkaç örnekle 23 Nisan coşkusu...





KOCAELİ

Anasınıfı öğrencisi Ayşe Ceren Katalıoğlu ilk bayramını annesiyle dans ederek kutladı.

BURSA

HAYALLER ÇERÇEVESİ

Bursa Gemlik 11 Eylül İlkokulu sınıf öğretmeni Selcan Üstün, farklı bir kutlama yapmak istedi. Evdeki malzemelerden fotoğraf çerçevesi oluşturan öğrencilerin kimi pilot oldu, kimi balona bindi. 30 öğrencisinin de etkinlikte yer aldığını belirten Üstün, “Evdeki imkanlarla böyle bir fotoğraf çalışması yaptık. Hepsi evindeki malzemelerden oluşturdukları çerçevelerde mutluluklarını yansıttı” dedi.





ESKİŞEHİR

İŞARET DİLİNDEKİ COŞKU

Dördüncü sınıf öğrencisi Elif Su Akça, engelli çocuklar da 23 Nisan şarkısını söylesin diye annesinin öğrettiği işaret diliyle bir video hazırladı. Anne Kezban Akyol Akça, “15 gündür bayrama hazırlanıyoruz. Dört duvar arasında da olsa bayramımızı kutladık. Türkiye olarak çok büyük bir enerji topladık” dedi.





EDİRNE

ATLAS'IN BAYRAMI

Bu yıl 1’inci sınıfa başlayan Atlas Fidan, 23 Nisan’da ilk kez şiir okuyacaktı. Ailesi bayrak ve balonlarla bir 23 Nisan köşesi hazırladı. Atlas elinde bayraklarla ilk şiirini okudu. Atlas “Mutluyum. Bugün benim günüm” dedi.





HATAY

CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞU GÜNEŞ’TEYDİ

İlkokul öğrencisi Güneş Özdemir 23 Nisan’da devlet büyüklerinin koltuğuna oturma geleneğini evinden devam ettirerek cumhurbaşkanı oldu. Anne Duygu İzmirli Özdemir, “Kızıma eskiden böyle bir gelenek olduğundan bahsedince o da cumhurbaşkanı olmak istedi. 23 Nisan’da evimizdeki külliyeden ulusa seslendi” dedi. Minik Cumhurbaşkanı konuşmasında şunları söyledi: “Okulumuzu, öğretmenlerimizi, özgürce oynadığımız parklarımızı, sevdiklerimizi çok özledik. Ama az kaldı, inanıyorum. Uçurtmalarınızı hazır edin. Sizleri hasretle kucaklayarak evde coşkuyla kal diyorum.”





ŞANLIURFA

Yunus Emre İMK İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Zehra Karaca öğrencileri olmasa da, ailesiyle birlikte gidip sınıfını bayraklarla süsledi. Fatma Zehra Öğretmen şunları söyledi: “Çocuklarım bu yıl mezun olacaklar. Evlerini, balkonlarını, odalarını süslediler. ‘Keşke sınıf da süslenmiş olsaydı’ dediler. Biz de okulu süslemeye karar verdik.”





BALIKESİR

Öğretmen anne Betül Akan eve sahne kurdu. Öğretmen baba Tarık Akan gitar çaldı. Kızları Ceylin ve Ceren 23 Nisan şarkısını söyledi. Betül Akan, “Öğrencilerimizi de arıyoruz ama bu yıl böyle oldu” diyerek öğrencilerine de selam gönderdi. İkinci sınıf öğrencisi Ceylin Akan ise “Atamıza bu bayramı bizlere armağan ettiği için teşekkür ederim” dedi.