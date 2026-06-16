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Aile binasını uyuşturucu deposuna çevirmişler! Şoke eden ifade: Peçeteye sarıp yuttuk

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu#Kağithane#Polis Baskını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 14:26

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bekçilerin takibe aldığı iki şüpheliden birinin üzerinde sakız kutusuna gizlenmiş 113 gram, ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlükte ise bidon içinde 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Berat Ö. tutuklanırken, Mücahit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi.

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Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, son dönemde uyuşturucu kullanıcılarından aldıkları bilgiler üzerine Berat Ö.’yü takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Berat Ö.’nün ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlük bölümüne sık sık girip çıktığı belirlendi.

Aile binasını uyuşturucu deposuna çevirmişler Şoke eden ifade: Peçeteye sarıp yuttuk

AİLE BİNASINI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ

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Bir süre izlenen Berat Ö. (25), Merkez Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu çıkışında yanında bulunan Mücahit K. ile birlikte durduruldu. Yapılan kontrollerde Berat Ö.’nün üzerindeki sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu bulundu.

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Bekçilerin çalışmasının devamında Berat Ö.’nün Hamidiye Mahallesi’ndeki ailesiyle yaşadığı binaya ve altındaki kömürlük bölümüne Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekipleriyle baskın düzenlendi. Kömürlükte yapılan aramalarda bir bidonun içerisine gizlenmiş 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi. Berat Ö.’nün binanın kömürlük bölümünü uyuşturucu saklamak için kullanıldığı tespit edildi.

Aile binasını uyuşturucu deposuna çevirmişler Şoke eden ifade: Peçeteye sarıp yuttuk

“PEÇETEYE SARIP YUTTUK”

Gözaltına alınan Berat Ö. ile Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Mücahit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, ele geçirilen uyuşturucuyu peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi.

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#Uyuşturucu#Kağithane#Polis Baskını

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