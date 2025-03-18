Aile Bakanlığı’ndan 81 ilde 4 kuşak bir arada yaşayan ailelerle iftar buluşması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il yöneticileri, Aile Yılı etkinlikleri ve Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bağlı oldukları illerde 4 kuşak bir arada yaşayan aileleri evlerinde ziyaret ederek, iftar yaptı. Her yaştan bireyin bir arada olduğu iftar yemeğinde, büyükler ve küçükler arasında kaynaşma, hoşgörü ve sevgi mesajları verildi. Yöneticiler de ailenin önemine vurgu yaparak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplum için birlikte olmanın gerekliliğine dikkati çekti. 81 ilde düzenlenen etkinlikte, 4 kuşak bir arada yaşamanın ve birlikte vakit geçirmenin, aile bağlarının güçlenmesindeki önemine vurgu yapıldı.