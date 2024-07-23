Aile Bakanlığı mobil ekipleri: Sokakta çalışan 335 bin 194 çocuğa ulaşıldı

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Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve sokakta yaşayan çocukların tespitinin devam ettiğini bildiren bakanlık, 335 bin 194 çocuğa ve 78 bin 559 aileye ulaşıldığını duyurdu. Bakanlıktan konuyla ilgili Hürriyet’e verilen bilgi şöyle:

DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR

“Hassas koşullar altındaki çocukları tespit etmek, onlara ve ailelerine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütmek amacıyla Türkiye genelinde sokakta, okullarda ve kırsal bölgelerde risk tespiti, müdahale ve izleme çalışmaları sürüyor. Özellikle sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve sokakta yaşayan çocukların tespit edilerek durumlarına uygun sosyal hizmet ve yardımlardan yararlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Çocuklar Güvende Ekipleri, çocukların okula devamlarının sağlanmasına, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik ailelere bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yürütüyor.

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78 BİN AİLEYE ULAŞILDI

Bugüne kadar farklı risk gruplarından toplam 335 bin 194 çocuğa ve 78 bin 559 üstünde aileye ulaşan ekipler, 192 bine yakın çocuğun tekrar risk altına girmesini önlemek amacıyla düzenli hane ziyaretleri yapıyor.”

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA EV ZİYARETİ

Bakanlık “Depremden etkilenen çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Çocuklar Güvende Ekipleri aracılığıyla izleme ve takiplerinin yapılabilmesi amacıyla hane ziyaretleri yapılarak çocukların ihtiyaçları doğrultusunda uygun sosyal hizmet modellerinden faydalandırılması sağlandı. Bu kapsamda 2024 Haziran ayı itibarıyla 9 bin 320 çocuğa ve ailesine hane ziyareti yapıldı” bilgisini verdi.