Aile Bakanlığı memur alımı başvurusu başladı... Bin 731 kişi istihdam edilecek

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Aile Bakanlığı memur alımı başvurusu, Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden, 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona

erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişiler için gerçekleşecek.

Hak sahibi olan bütün adayların (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi dahil) yerleştirme işlemleri Kura yöntemi ile gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 12 Nisan 2022-27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 27 Nisan 2022 gecesi, saat 23:59’da sona erecek