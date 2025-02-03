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Aile Bakanlığı harekete geçti: Turabi’nin şarkısına erişim engeli geldi

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#Turabi#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği
Aile Bakanlığı harekete geçti: Turabi’nin şarkısına erişim engeli geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 23:51

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.

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Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

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#Turabi#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği

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