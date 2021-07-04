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DHA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aile Bakanı'ndan kahraman muhabire teşekkür

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Aile Bakanı'ndan kahraman muhabire teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bursa’da Tolgahan Toktaş’ın bıçak zoruyla kaçırmak istediği dini nikahlı eşi S.K.’yi kurtaran DHA muhabiri Derya Evren’i telefonla arayarak, teşekkür etti.

Bakan Yanık, telefonda Derya Evren ve kameraman İsmail Hakkı Seymen’e geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: “Öncelikle çok geçmiş olsun. Böyle bir olaydan dolayı tebrik etmek de çok tatsız, keşke olmasaydı ama gerçekten tebrik ederim. Sonuçtan çok mutluyum. Hem sizin kazasız belasız atlatmanız hem o arkadaşımızın kurtulmuş olması çok önemli. Bu tür dosyaların tamamına müdahil oluyoruz. Bazıları kamuoyuna yansımadığı için bakanlığımız tarafından takip edilmediği gibi bir kanaat oluşuyor. Ama bu tür şiddet ve çocuk dosyalarının hepsine bakıyoruz. Elmalı dosyasında da aynısı geçerli. Bize intikal ettiği anda hem hukuki alanda hem de eğer ihtiyaç varsa psiko-sosyal destekler konusunda müdahil oluyoruz. Bununla da ilgileneceğiz.”

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